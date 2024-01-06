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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatan resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 19:13 Güncelleme: 06.01.2024 - 19:13
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatan resim sergisi açıldı.

        Filistin'e Destek Platformu tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, Gazze'deki çocuklar ile sivillere yönelik saldırıların resmedildiği karikatürler ve resimler yer alıyor.

        Sergi, 2 gün ziyarete açık kalacak.

        - Hastanenin bahçe duvarının bir bölümü çöktü

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçe duvarının bir bölümünde küçük çaplı çökme meydana geldi.

        Duvardan kopan taşlar yola düştü. Taşlar yoldan kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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