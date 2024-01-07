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        CHP Karabük Milletvekili Akay, kentteki gazetecilerle buluştu

        CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 10:04 Güncelleme: 07.01.2024 - 10:10
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        CHP Karabük Milletvekili Akay, kentteki gazetecilerle buluştu
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        CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Milletvekili Akay, Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kentte görev yapan basın emekçilerinin gününü kutladı.

        Gazetecilerin gecesini gündüzüne katarak çalıştığını belirten Akay, kamuoyunun bilgilenme hakkının basın mensupları vasıtasıyla yerine getirildiğini ifade etti.

        Toplantıya, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, İl Genel Meclis Üyesi Nuri Kırımlı, ilçe başkanları, belediye başkan adayları da katıldı.

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