Karabük'te demir yoluna düşen kaya parçaları nedeniyle yük treni raydan çıktı

Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni, yamaçtan demir yoluna kayaların düşmesi nedeniyle raydan çıktı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni, Balıkısık-Bolkuş arasında demir yoluna kayaların düşmesi nedeniyle raydan çıkarak durdu.

Makinistler kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza sonrası iki il arasındaki tren seferleri iptal edildi.

Ankara'dan demir yoluyla gelecek vincin, raydan çıkan lokomotifi kaldıracağı öğrenildi.

Demir yoluna düşen taşların kaldırılmasının ardından tren seferlerinin yeniden başlayacağı kaydedildi.

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