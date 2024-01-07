Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te demir yoluna düşen kaya parçaları nedeniyle yük treni raydan çıktı

        Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni, yamaçtan demir yoluna kayaların düşmesi nedeniyle raydan çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 22:37 Güncelleme: 07.01.2024 - 22:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te demir yoluna düşen kaya parçaları nedeniyle yük treni raydan çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni, yamaçtan demir yoluna kayaların düşmesi nedeniyle raydan çıktı.

        Alınan bilgiye göre, Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni, Balıkısık-Bolkuş arasında demir yoluna kayaların düşmesi nedeniyle raydan çıkarak durdu.

        Makinistler kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaza sonrası iki il arasındaki tren seferleri iptal edildi.

        Ankara'dan demir yoluyla gelecek vincin, raydan çıkan lokomotifi kaldıracağı öğrenildi.

        Demir yoluna düşen taşların kaldırılmasının ardından tren seferlerinin yeniden başlayacağı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        Icardi yoksa Abdülkerim var!
        Icardi yoksa Abdülkerim var!
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Ünlü sanatçı vefat etti
        "Okan Buruk teşekkürü hak ediyor"
        "Okan Buruk teşekkürü hak ediyor"
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        "Bardağın dolu tarafı"
        "Bardağın dolu tarafı"
        Netanyahu'dan ilginç talep! Yalan makinesi istiyor
        Netanyahu'dan ilginç talep! Yalan makinesi istiyor
        "Yeni transfer Cengiz Ünder"
        "Yeni transfer Cengiz Ünder"
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        Cengiz'le Fener alayı!
        Cengiz'le Fener alayı!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Cengiz Ünder şov!
        Cengiz Ünder şov!
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Geçen yıldan ders çıkarılmış!
        Geçen yıldan ders çıkarılmış!
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'

        Benzer Haberler

        Demiryolunda heyelan: Yük treni raydan çıktı
        Demiryolunda heyelan: Yük treni raydan çıktı
        Karabük'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Karabük'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Şampiyon tekvandocu Kübra Dağlı, bayrağı devralacak sporcular yetiştirmek i...
        Şampiyon tekvandocu Kübra Dağlı, bayrağı devralacak sporcular yetiştirmek i...
        Karabük'te tır dorsesi yandı
        Karabük'te tır dorsesi yandı
        CHP Karabük Milletvekili Akay, kentteki gazetecilerle buluştu
        CHP Karabük Milletvekili Akay, kentteki gazetecilerle buluştu
        KARABÜK'TE 2 KATLI AHŞAP EV ALEV ALEV YANDI
        KARABÜK'TE 2 KATLI AHŞAP EV ALEV ALEV YANDI