Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürdü.
Çalışmalar doğrultusunda Üniversite Mahallesi'nde 5 zanlının üstleri ve araçlarında yapılan aramada, 5 gram sentetik uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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