Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürdü.

Çalışmalar doğrultusunda Üniversite Mahallesi'nde 5 zanlının üstleri ve araçlarında yapılan aramada, 5 gram sentetik uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.