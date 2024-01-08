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        Karabük'te su kanalına düşen karaca kurtarılıp doğaya salındı

        Safranbolu'da su kanalına düşen karaca, ekiplerce kurtarılıp doğal ortamına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 19:44 Güncelleme: 08.01.2024 - 19:54
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        Karabük'te su kanalına düşen karaca kurtarılıp doğaya salındı
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        Safranbolu'da su kanalına düşen karaca, ekiplerce kurtarılıp doğal ortamına bırakıldı.

        Nebioğlu köyündeki su kanalına karaca düştüğünü gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Karabük Şube Müdürlüğü, AFAD ve Ovacuma Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

        Ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılan karaca, DKMP Karabük Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

        Karaca, Safranbolu Belediyesi veteriner hekimlerince yapılan tedavisinin ardından doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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