Karabük'te su kanalına düşen karaca kurtarılıp doğaya salındı

Safranbolu'da su kanalına düşen karaca, ekiplerce kurtarılıp doğal ortamına bırakıldı.

Nebioğlu köyündeki su kanalına karaca düştüğünü gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Karabük Şube Müdürlüğü, AFAD ve Ovacuma Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılan karaca, DKMP Karabük Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Karaca, Safranbolu Belediyesi veteriner hekimlerince yapılan tedavisinin ardından doğaya salındı.

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