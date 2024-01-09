KBÜ ve MÜSİAD Karabük Şubesi arasında Sosyalfest iş birliği protokolü imzalandı Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, 2-3 Mart'ta KBÜ ev sahipliğinde yapılacak Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) için kurumsal sponsor iş birliği protokolü imzaladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, 2-3 Mart'ta KBÜ ev sahipliğinde yapılacak Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) için kurumsal sponsor iş birliği protokolü imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Kırışık, "Türkiye Yüzyılı için harekete geç, Sosyalfest ile gelişime öncülük et" sloganıyla Türkiye'nin milli sosyal bilimler hamlesinin oluşumuna katkı sunmak amacıyla düzenlenecek Sosyalfest kapsamında görüşmelerine devam ediyor.

Kırışık, Sosyalfest kurumsal paydaş görüşmeleri kapsamında MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ünal ile bir araya geldi.

Görüşmeye, KBÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Nihat Yılmaz eşlik etti.

Yapılan kurumsal sponsorluk görüşmelerinde, KBÜ ve MÜSİAD Karabük Şubesi arasında Sosyalfest kapsamında yapılabilecek iş birliği konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu, Sosyalfest üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Daha sonra kurumsal sponsor iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, festivalin yarışma ve saha çalışmalarında kullanılmak üzere mali destek sağlanmasını içeriyor.