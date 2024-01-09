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        Keltepe Kayak Merkezi karla kaplandı

        Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 23:30 Güncelleme: 09.01.2024 - 23:30
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        Keltepe Kayak Merkezi karla kaplandı
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        Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi kar yağışıyla beyaza büründü.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce hizmete açılan 2000 rakımlı kayak merkezinde, akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı.

        Kayak merkezi, etkisini gösteren yağışın ardından karla kaplandı.

        Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü merkezde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

        Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde de kar etkili oluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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