Keltepe Kayak Merkezi karla kaplandı

Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi kar yağışıyla beyaza büründü.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce hizmete açılan 2000 rakımlı kayak merkezinde, akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı.

Kayak merkezi, etkisini gösteren yağışın ardından karla kaplandı.

Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü merkezde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde de kar etkili oluyor.