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        Karabük'te kayaların düşmesiyle kapanan demir yolu, yük taşımacılığına açıldı

        Karabük'te kayaların düşmesi sonucu kapanan demir yolunun yük taşımacılığına açıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 00:47 Güncelleme: 10.01.2024 - 00:47
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        Karabük'te kayaların düşmesiyle kapanan demir yolu, yük taşımacılığına açıldı
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        Karabük'te kayaların düşmesi sonucu kapanan demir yolunun yük taşımacılığına açıldığı bildirildi.

        Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Karabük-Zonguldak demir yolu hattına kaya düşmesi sonucu geçici olarak trafiğe kapatılan güzergahın, ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrollü olarak yük taşımacılığına açıldığı belirtildi.

        Açıklamada, hattın kısa süre içinde yolcu taşımacılığına açılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

        Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni, 7 Ocak'ta yamaçtan demir yoluna kayaların düşmesi nedeniyle raydan çıkmış, bu hattaki seferler durdurulmuş, raydan çıkan treni kaldırma ve yolu açma çalışmaları başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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