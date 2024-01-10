Karabük'te kayaların düşmesiyle kapanan demir yolu, yük taşımacılığına açıldı

Karabük'te kayaların düşmesi sonucu kapanan demir yolunun yük taşımacılığına açıldığı bildirildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Karabük-Zonguldak demir yolu hattına kaya düşmesi sonucu geçici olarak trafiğe kapatılan güzergahın, ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrollü olarak yük taşımacılığına açıldığı belirtildi.

Açıklamada, hattın kısa süre içinde yolcu taşımacılığına açılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni, 7 Ocak'ta yamaçtan demir yoluna kayaların düşmesi nedeniyle raydan çıkmış, bu hattaki seferler durdurulmuş, raydan çıkan treni kaldırma ve yolu açma çalışmaları başlatılmıştı.