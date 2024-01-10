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        Karabük'te 4 gündür kayıp olan kişi mezarlıkta bulundu

        Karabük'te kendisinden 4 gündür haber alınamayan kişi, yapılan arama çalışmaları sonucu mezarlıkta bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 10:28 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:48
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        Karabük'te 4 gündür kayıp olan kişi mezarlıkta bulundu
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        Karabük'te kendisinden 4 gündür haber alınamayan kişi, yapılan arama çalışmaları sonucu mezarlıkta bulundu.

        Cavit Kirendibi (45), Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden market alışverişi için 6 Ocak'ta ayrıldı.

        Kendisinden bir daha haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

        İhbar üzerine arama çalışmaları başlatan AFAD ve polis ekipleri, Kirendibi’ni evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Beşbinevler Mezarlığı'nda buldu.

        Kirendibi, polis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

        Şizofreni hastası olduğu öğrenilen Kirendibi'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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