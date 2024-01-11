Karabük'te tedavi için gittiği hastanede olay çıkaran kişi gözaltına alındı Karabük'te tedavi için gittiği hastanede olay çıkaran kişi gözaltına alındı.

Karabük'te tedavi için gittiği hastanede olay çıkaran kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, vücudundaki kesikler nedeniyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat eden S.M, çıkan tartışmada sağlıkçıların görevini yapmasına engel oldu.

Sağlık personeline bağırmaya başlayan S.M, hastanenin güvenlik görevlilerince uyarıldı. Uyarıları dikkate almayan S.M'nin saldırgan hareketlerde bulunması üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce gözaltına alınan S.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.