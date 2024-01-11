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        Karabük'te tedavi için gittiği hastanede olay çıkaran kişi gözaltına alındı

        Karabük'te tedavi için gittiği hastanede olay çıkaran kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 17:26 Güncelleme: 11.01.2024 - 17:36
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        Karabük'te tedavi için gittiği hastanede olay çıkaran kişi gözaltına alındı
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        Karabük'te tedavi için gittiği hastanede olay çıkaran kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, vücudundaki kesikler nedeniyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat eden S.M, çıkan tartışmada sağlıkçıların görevini yapmasına engel oldu.

        Sağlık personeline bağırmaya başlayan S.M, hastanenin güvenlik görevlilerince uyarıldı. Uyarıları dikkate almayan S.M'nin saldırgan hareketlerde bulunması üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce gözaltına alınan S.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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