Karabük'te ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cumayanı İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından merkeze bağlı Cumayanı İlkokulunda eğitim-gören 76 öğrenciye, güvenli trafik eğitimi verildi.

Eğitimin ardından, yol kullanıcılarında farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerin okul çantalarına reflektif özellikli etiket yapıştırıldı.