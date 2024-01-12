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        Karabük'te ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi

        Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cumayanı İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 12:28 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:53
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        Karabük'te ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi
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        Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cumayanı İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından merkeze bağlı Cumayanı İlkokulunda eğitim-gören 76 öğrenciye, güvenli trafik eğitimi verildi.

        Eğitimin ardından, yol kullanıcılarında farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerin okul çantalarına reflektif özellikli etiket yapıştırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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