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        Karabük'te geleceğin meslekleri gençlere öğretilecek

        Karabük'te gençlerin işgücü piyasasındaki talepleri karşılamak ve geleceğin mesleklerine hazırlanmalarını sağlamak amacıyla proje başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 17:23 Güncelleme: 12.01.2024 - 17:23
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        Karabük'te geleceğin meslekleri gençlere öğretilecek
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        Karabük'te gençlerin işgücü piyasasındaki talepleri karşılamak ve geleceğin mesleklerine hazırlanmalarını sağlamak amacıyla proje başlatıldı.

        Karabük Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, "Geleceğin Mesleklerini İşsiz Gençlere Öğretelim" projesi, Türkiye Belediyeler Birliğinin desteği, Karabük Üniversitesi, Karabük Belediyesi, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ile Karabük İŞKUR Müdürlüğünün ortaklığıyla hazırlandı.

        Projeye, Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Kamil Turan, Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çınar, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İsa Avcı ve Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ali Tahir Karaşahin, bilim kurulu üyesi ve proje yürütücüleri olarak destek veriyor.

        Gençlerin karşılaştığı zorlukları aşmalarına yardımcı olmak ve onları teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecekleri, sürdürülebilir kariyer yollarına yönlendirmek amacıyla tasarlanan proje, geleceğin iş dünyasında önemli bir yer edinecek meslek alanlarında eğitim ve mentorluk desteği sağlayarak gençlerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

        Projeyle yenilikçi teknolojilere, dijital becerilere ve sürdürülebilirlik konularına odaklanarak, gençlerin geleceğin mesleklerine hazırlanması amaçlanıyor.

        Proje kapsamında düzenlenecek eğitim programları arasında Finansal Okuryazarlık, Sanal Mağaza Rehberliği, Dijital Terzilik, Siber Güvenlikli Web Tasarımı, Endüstriyel Data Bilimi, Dış Ticaret Uzmanı, Sosyal Medya Uzmanlığı, Oyun Programcılığı gibi alanlarda uzman kişiler tarafından verilecek eğitimler bulunuyor. Ayrıca, gençlere yönelik kariyer koçluğu ve mentorluk programları ile iş dünyasına daha etkin bir şekilde entegre olmaları sağlanacak.

        Proje kapsamında, Karabük Üniversitesinin eğitim programlarının düzenlenmesinde ve eğitimci görevlendirilmesinde destek olması, İŞKUR İl Müdürlüğünün uygulanacak eğitimler için uygun adayların seçiminde ve meslek eğitimi almış gençlerin istihdam edilebilmesinde görev alması ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının ise mesleki eğitim almış kursiyerleri kendilerine bağlı üyelere önererek onların iş dünyasında istihdam edilmesinin sağlanması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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