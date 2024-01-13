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        Karabük'te ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

        Karabük'te ekipler, karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 10:54 Güncelleme: 13.01.2024 - 10:54
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        Karabük'te ekiplerin karla mücadelesi sürüyor
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        Karabük'te ekipler, karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Vali Mustafa Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiğini belirtti.

        Olumsuz durumların yaşanmaması için sürücülere dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunan Yavuz, "Karabük'te kar yağışı devam ederken tüm ekiplerimiz Valiliğimizin koordinasyonunda görevinin başında. Güvenli bir trafik için kış lastiği takılması, zincir, çekme halatı bulundurulması ve trafik kurallarına uyulması çok büyük önem arz ediyor. Sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyorum. Ekiplerimizin karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.

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