Karabük'te imha edilmesi gereken gümrük kaçağı içkinin satılmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı Karabük'te imha edilmesi gereken gümrük kaçağı içkinin satılmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

Karabük'te imha edilmesi gereken gümrük kaçağı içkinin satılmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

Safranbolu Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışan memur T.Y'nin, daha önce düzenlenen operasyonda ele geçirilerek imha edilmek üzere Müdürlüğün yediemin deposuna getirilen gümrük kaçağı içkileri N.D'ye sattığı belirlendi.

Jandarma ekiplerince takibe alınan T.Y. ve N.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Safranbolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan T.Y'nin Müdürlükçe açığa alındığı öğrenildi.