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        Karabük'te imha edilmesi gereken gümrük kaçağı içkinin satılmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

        Karabük'te imha edilmesi gereken gümrük kaçağı içkinin satılmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 19:42 Güncelleme: 13.01.2024 - 19:42
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        Karabük'te imha edilmesi gereken gümrük kaçağı içkinin satılmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı
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        Karabük'te imha edilmesi gereken gümrük kaçağı içkinin satılmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

        Safranbolu Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışan memur T.Y'nin, daha önce düzenlenen operasyonda ele geçirilerek imha edilmek üzere Müdürlüğün yediemin deposuna getirilen gümrük kaçağı içkileri N.D'ye sattığı belirlendi.

        Jandarma ekiplerince takibe alınan T.Y. ve N.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından Safranbolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan T.Y'nin Müdürlükçe açığa alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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