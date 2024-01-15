Karabük, Zonguldak ve Kocaeli'de okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu Karabük, Zonguldak ve Kocaeli'deki okullarda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Karabük, Zonguldak ve Kocaeli'deki okullarda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Karabük'te bayrak töreni öncesinde sıraya giren öğrenciler daha sonra şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler sınıflarına geçti.

Zonguldak'ta, Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'nda da öğrenciler bayrak töreninde saygı duruşu gerçekleştirdi.

Kocaeli'de, İzmit ilçesindeki tarihi Ulugazi İlkokulu'nda öğrenciler, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.