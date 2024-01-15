Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük, Zonguldak ve Kocaeli'de okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu

        Karabük, Zonguldak ve Kocaeli'deki okullarda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 10:11 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük, Zonguldak ve Kocaeli'de okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük, Zonguldak ve Kocaeli'deki okullarda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

        Karabük'te bayrak töreni öncesinde sıraya giren öğrenciler daha sonra şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

        İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler sınıflarına geçti.

        Zonguldak'ta, Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'nda da öğrenciler bayrak töreninde saygı duruşu gerçekleştirdi.

        Kocaeli'de, İzmit ilçesindeki tarihi Ulugazi İlkokulu'nda öğrenciler, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        MİT'ten Metina'da nokta operasyon!
        MİT'ten Metina'da nokta operasyon!
        İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı!
        İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı!
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        Alevler bir anda yükseldi! 32 yaşındaki Nazlı'yı kaybettik!
        Alevler bir anda yükseldi! 32 yaşındaki Nazlı'yı kaybettik!
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        Sagiv Jehezkel gözaltına alındı!
        Sagiv Jehezkel gözaltına alındı!
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        Arkadan çarpıp sürükledi! Bu kaza değil cinayet!
        Arkadan çarpıp sürükledi! Bu kaza değil cinayet!
        Covid-19 belirtileri her yeni varyantla birlikte nasıl değişti?
        Covid-19 belirtileri her yeni varyantla birlikte nasıl değişti?
        Seçil Erzan ve müştekiler mahkemede... Yüzleşmede 3. Duruşma!
        Seçil Erzan ve müştekiler mahkemede... Yüzleşmede 3. Duruşma!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        IMF: Yapay zeka işlerin yüzde 40'ını etkileyecek
        IMF: Yapay zeka işlerin yüzde 40'ını etkileyecek
        Ege ve Akdeniz'de yağmur var, lodos ısıtıyor
        Ege ve Akdeniz'de yağmur var, lodos ısıtıyor
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Düğünde eski sevgili dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Düğünde eski sevgili dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'

        Benzer Haberler

        Karabük'te stadyum kenarında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Karabük'te stadyum kenarında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Karabük'te tek katlı ahşap ev yandı
        Karabük'te tek katlı ahşap ev yandı
        Karabük'te U16 maçında tribünde yangın çıktı
        Karabük'te U16 maçında tribünde yangın çıktı
        Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
        Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
        Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
        Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
        Safranbolu'da karla kaplanan ormanlar ve tarihi konaklar havadan görüntülen...
        Safranbolu'da karla kaplanan ormanlar ve tarihi konaklar havadan görüntülen...