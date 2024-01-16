Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen M.K, E.S. ve A.G'nin üstleri ve araçlarında yapılan aramada 51 sentetik ecza ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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