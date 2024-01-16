Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 12:44 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen M.K, E.S. ve A.G'nin üstleri ve araçlarında yapılan aramada 51 sentetik ecza ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kavşak projesi, Gamze öldükten sonra hayata geçiyor
        Kavşak projesi, Gamze öldükten sonra hayata geçiyor

        Benzer Haberler

        TÜED Safranbolu Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı
        TÜED Safranbolu Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Okul Sporları Gençler Basketbol Kız-Erkek Grup Müsabakaları, Karabük'te baş...
        Okul Sporları Gençler Basketbol Kız-Erkek Grup Müsabakaları, Karabük'te baş...
        Karabük, Zonguldak ve Kocaeli'de okullarda şehitler için saygı duruşunda bu...
        Karabük, Zonguldak ve Kocaeli'de okullarda şehitler için saygı duruşunda bu...
        Karabük'te stadyum kenarında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Karabük'te stadyum kenarında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Karabük'te tek katlı ahşap ev yandı
        Karabük'te tek katlı ahşap ev yandı