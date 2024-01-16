Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Nevai İnovasyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurivmon Abulhasan arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 15:58 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'ten kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Nevai İnovasyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurivmon Abulhasan arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Rektörü Kırışık, Özbekistan'da bulunan Nevai İnovasyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abulhasan ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sherzod Atamuradov ile Daire Başkanı Rahimberdi Toshmamatov'u rektörlük makamında ağırladı.

        Ziyarete, Karabük Üniversitesi rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni, Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Adnan Uçur eşlik etti.

        Yapılan görüşmede Kırışık ile Abulhasan, akademik iş birliklerinin güçlendirilmesi ve yapılabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Görüşmenin ardından ortak araştırma projeleri, akademik işbirliği, öğrenci değişimi, ortak konferanslar, yurt dışı eğitim programlarını kapsayan protokol imzalandı.

        - KBÜ Rektörü Prof. Dr. Kırışık, Afrikalı öğrencilerle bir araya geldi

        Karabük'teki Afrikalı Öğrenciler Birliği Derneği Başkanı Ousman Abdoulaye Ahmat ve Afrikalı öğrenciler, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Senato Toplantı Odasında düzenlenen toplantıda, Afrikalı öğrencilerin üniversite deneyimleri, karşılaştıkları zorluklar ve daha iyi bir eğitim ortamı için yapılması gereken konular ele alındı.

        -Öğrencilere çorba ikramı

        Karabük Üniversitesi (KBÜ), sınav haftasına giren öğrencilere sıcak çorba ikramında bulundu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından KBÜ Kamil Güleç Kütüphanesinde oluşturulan stantta, öğrencilere çorba ikramı yapıldı.

        Bu kapsamda öğrencilere, final haftası boyunca 09.00-09.30 ile 18.30-19.00 saatleri arasında çorba ikram edilecek.

        - KBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Akademik ve İdari Kurul Toplantısı yapıldı

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik ve İdari Kurul Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Karakaya, akademik ve idari personel katıldı.

        Toplantıda yapılacak ve yapılması planlanan çalışmalar, akademik ve idari personelle ilgili gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        - Karabük Belediyesi işçilerine yüzde 53 zam yaptı

        Karabük Belediyesi Personel AŞ çalışanlarına, 2024'ün ilk 6 ayı için 53,57 zam yapıldığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, "Karabük Belediyesi Personel AŞ çalışanlarının 2024 ilk 6 ay için uygulanacak yüzde 38,57 ücret zammının üzerine yüzde 15 daha iyileştirme zammı ile çalışanların ücretlerinde yüzde 53,57 artış yaptık. Temmuz 2023'ten bu yana ikramiye dahil ücretlerinde toplam yüzde 125 artışa ulaşmış olduk." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TBMM'de terörle mücadele oturumu
        TBMM'de terörle mücadele oturumu
        Yılın ilk kabinesi toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi toplanıyor!
        Kahreden acı! Nikâhına gidiyordu!
        Kahreden acı! Nikâhına gidiyordu!
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        İğneada'daki faciada 6 kişi ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        İğneada'daki faciada 6 kişi ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Birçok kentte sağanak sele yol açtı!
        Birçok kentte sağanak sele yol açtı!
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        Tete'si Zaha'sı ve dahası
        Tete'si Zaha'sı ve dahası
        İthal ete 2024'te devam!
        İthal ete 2024'te devam!
        Mühendisin ölümünde 1 saatlik sır araştırılıyor!
        Mühendisin ölümünde 1 saatlik sır araştırılıyor!
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Motokuryenin ölümünde karar açıklandı!
        Motokuryenin ölümünde karar açıklandı!
        Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor
        Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        Hem ürpertiyor hem de büyülüyor!
        Hem ürpertiyor hem de büyülüyor!
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        ABD'de seçim yarışı başladı
        ABD'de seçim yarışı başladı
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam

        Benzer Haberler

        Evli çifti kaza ayırdı
        Evli çifti kaza ayırdı
        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki kadın öldü, eşi yaralandı
        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki kadın öldü, eşi yaralandı
        Karabük'te özel gereksinimli bireyler etkinlikte buluştu
        Karabük'te özel gereksinimli bireyler etkinlikte buluştu
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        TÜED Safranbolu Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı
        TÜED Safranbolu Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa