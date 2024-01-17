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        Karabük'te kadın minibüs şoförü görevine başladı

        Karabük'te kadın minibüs şoförü, şehir içi hatta görev yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 09:35 Güncelleme: 17.01.2024 - 09:50
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        Karabük'te kadın minibüs şoförü görevine başladı
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        Karabük'te kadın minibüs şoförü, şehir içi hatta görev yapıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, dün Ulaşım A.Ş'de işe kabul edilen Hatice Elmacı'nın, şehir içi minibüsünde direksiyon başına geçtiği belirtildi.

        Ekibe katılan kadın şoförün ilk yolcularının, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Ulaşım A.Ş. yönetim kurulu üyeleri olduğu kaydedilen açıklamada, "Belediye hizmetlerimizin her alanında, yetenekli kadınlarımız daha fazla yer alacaklar." ifadeleri kullanıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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