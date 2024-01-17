Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.
Çalışmalar doğrultusunda merkeze bağlı Cumayanı köyünde 2 şüphelinin evinde narkotik köpekle yapılan aramada, 36 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.