KARDEMİR Genel Müdürlüğüne Dursun Ali Yaşacan getirildi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürlüğü görevine Dursun Ali Yaşacan getirildi.

Fabrikanın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, "Yönetim Kurulumuzca, şirketimizde münhal durumda bulunan Genel Müdürlük görevine Sayın Dr. Dursun Ali Yaşacan'ın asaleten atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadesine yer verildi.

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