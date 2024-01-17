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        Karabük'te istinat duvarının çökmesi sonucu bir otomobil zarar gördü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu otomobil zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 20:58 Güncelleme: 17.01.2024 - 21:29
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        Karabük'te istinat duvarının çökmesi sonucu bir otomobil zarar gördü
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu otomobil zarar gördü.

        Esentepe Mahallesi Sunduk Caddesi'ndeki bir sitenin yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarı çöktü.

        Çökmenin etkisiyle duvardan kopan taş parçaları, park halindeki otomobile zarar verdi.

        Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri çöken duvarın etrafına şerit çekerek önlem aldı.

        Galeri
        Galeri

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