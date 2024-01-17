Karabük'te kaybolan 81 yaşındaki kişi aranıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 81 yaşındaki kişi için arama çalışması yürütülüyor.

Tayyip köyündeki evinden öğle saatlerinde ayrılan Mustafa Yıldız'dan bir daha haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

Yıldız'ın bulunması için bölgeye UMKE, AFAD, jandarma ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri bölgede köpekle arama çalışması yürüttü.

Ekiplerin alzaymır hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamı arama çalışması sürüyor.

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