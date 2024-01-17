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        Karabük'te kaybolan 81 yaşındaki kişi aranıyor

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 81 yaşındaki kişi için arama çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 22:50 Güncelleme: 17.01.2024 - 23:00
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        Karabük'te kaybolan 81 yaşındaki kişi aranıyor
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 81 yaşındaki kişi için arama çalışması yürütülüyor.

        Tayyip köyündeki evinden öğle saatlerinde ayrılan Mustafa Yıldız'dan bir daha haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

        Yıldız'ın bulunması için bölgeye UMKE, AFAD, jandarma ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ekipleri bölgede köpekle arama çalışması yürüttü.

        Ekiplerin alzaymır hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamı arama çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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