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        Karabük'te kömürlükte çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te bir evin kömürlük kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 13:55 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:02
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        Karabük'te kömürlükte çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'te bir evin kömürlük kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Karabük Mahallesi Çamlık Çıkmaz Sokak'taki müstakil bir evin kömürlüğünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

        Söndürülen yangında, evin kömürlük kısmında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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