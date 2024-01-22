Karabük'te cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

Karabük'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen saha çalışmalarını sürdürdü.

Hakkında 3 ayrı suçtan yakalama emri bulunan ve 26 Aralık 2023'te Çanakkale Cezaevi'nden firar eden S.G. ekiplerce yakalandı.

Adliyeye sevk edilen S.G, işlemlerinin ardından Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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