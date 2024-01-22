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        Karabük'te cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

        Karabük'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 12:08 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:08
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        Karabük'te cezaevi firarisi hükümlü yakalandı
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        Karabük'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen saha çalışmalarını sürdürdü.

        Hakkında 3 ayrı suçtan yakalama emri bulunan ve 26 Aralık 2023'te Çanakkale Cezaevi'nden firar eden S.G. ekiplerce yakalandı.

        Adliyeye sevk edilen S.G, işlemlerinin ardından Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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