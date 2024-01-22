AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, seçim çalışmalarına başladı
AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmalarına başladı.
AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmalarına başladı.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah namazını 5000 Evler Mescid-i Aksa Camisi'nde kılan Çetinkaya daha sonra AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve teşkilat kademesi ile şehitliğe giderek dua etti.
Açıklamada, Çetinkaya'nın AK Parti'nin en genç il belediye başkan adayı olduğu kaydedildi.
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