Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

S.Ç. idaresindeki 78 ABH 634 plakalı otomobil, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde M.A. yönetimindeki 78 ABN 976 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan S.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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