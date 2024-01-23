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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 17:58 Güncelleme: 23.01.2024 - 17:58
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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        S.Ç. idaresindeki 78 ABH 634 plakalı otomobil, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde M.A. yönetimindeki 78 ABN 976 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan S.Ç. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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