Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasından 2 kişi yaralandı.

Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda, B.Y. yönetimindeki 78 BD 494 plakalı otomobil ile M.D. idaresindeki 34 GVU 736 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü B.Y. yaralandı.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer kazada ise 100. Yıl Mahallesi 1010 Caddesi'nde E.B.A'nın kullandığı 78 ABR 098 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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