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        Karabük'te kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı

        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 04:02 Güncelleme: 27.01.2024 - 04:02
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        Karabük'te kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı
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        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

        Yağış nedeniyle Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi mevkisinde bazı araçlar yolda kaldı.

        Yolda kalan bir otomobili kurtarmaya giden çekici ise Karabük-Bartın kara yolunun Kırıklar köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

        Yaklaşık 7 metre yükseklikten yuvarlanan aracın sürücüsü kazada yara almadı. Çekici vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

        Karayolları ekiplerinin bölgedeki kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

        Polis ekipleri de bölgede kontrollerini sürdürüyor.

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