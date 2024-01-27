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        Karabük'te istinat duvarı yıkıldı

        Karabük'te yol kenarındaki istinat duvarının bir bölümü yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:52 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:59
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        Karabük'te istinat duvarı yıkıldı
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        Karabük'te yol kenarındaki istinat duvarının bir bölümü yıkıldı.

        Yağışın etkili olduğu kentte 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi Kamil Güleç Caddesi'nde, toprak kayması yaşandı.

        Toprak kayması nedeniyle yol kenarındaki istinat duvarının bir bölümü yıkıldı.

        Yolda güvenlik önlemi alan ekipler, onarım için çalışma başlattı.

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