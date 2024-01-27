Karabük'te istinat duvarı yıkıldı

Karabük'te yol kenarındaki istinat duvarının bir bölümü yıkıldı.

Yağışın etkili olduğu kentte 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi Kamil Güleç Caddesi'nde, toprak kayması yaşandı.

Toprak kayması nedeniyle yol kenarındaki istinat duvarının bir bölümü yıkıldı.

Yolda güvenlik önlemi alan ekipler, onarım için çalışma başlattı.

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