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        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu'nun 12. haftasında Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü, Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübünü 77-73 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 19:00 Güncelleme: 28.01.2024 - 19:00
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        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
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        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu'nun 12. haftasında Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü, Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübünü 77-73 mağlup etti.

        Yeni Mahalle Spor Salonu'nda oynanan ve karşılaşmanın ilk yarısını 42-36 önde tamamlayan konuk ekip, karşılaşmayı da 77-73 kazandı.

        Karşılaşmayı, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile sporseverler izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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