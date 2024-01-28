Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu'nun 12. haftasında Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü, Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübünü 77-73 mağlup etti.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda oynanan ve karşılaşmanın ilk yarısını 42-36 önde tamamlayan konuk ekip, karşılaşmayı da 77-73 kazandı.

Karşılaşmayı, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile sporseverler izledi.

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