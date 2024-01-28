GÜNCELLEME - Karabük'te heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Karabük'te meydana gelen toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

İl merkezinden Başköy köyüne giden yolda sağanak sonucu heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kayan toprak nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

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