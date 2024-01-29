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        Karabük'te araçlarına "çakar lamba" taktıran 3 sürücüye 19 bin 317 lira ceza uygulandı

        Karabük'te araçlarına ışıklı ve sesli uyarı cihazı taktıran 3 sürücüye 19 bin 317 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 21:42 Güncelleme: 29.01.2024 - 21:42
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        Karabük'te araçlarına "çakar lamba" taktıran 3 sürücüye 19 bin 317 lira ceza uygulandı
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        Karabük'te araçlarına ışıklı ve sesli uyarı cihazı taktıran 3 sürücüye 19 bin 317 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çakar denetimi gerçekleştirdi.

        57 araç ve sürücüsünü denetleyen ekipler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/2 (mevzuatta belirtilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta verilmeyen araçlara takmak veya kullanmak) maddesinden 3 araca toplam 19 bin 317 lira ceza uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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