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        Toprak kaymasında çocuk parkı ve istinat duvarı zarar gördü

        Karabük'te meydana gelen toprak kayması sonucu çocuk parkı ve istinat duvarında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 17:19 Güncelleme: 30.01.2024 - 17:19
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        Toprak kaymasında çocuk parkı ve istinat duvarı zarar gördü
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        Karabük'te meydana gelen toprak kayması sonucu çocuk parkı ve istinat duvarında hasar oluştu.

        Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 40. Sokak'taki toprak kayması nedeniyle çocuk parkının parke taşı ile döşeli alanı ve merdivenleri çöktü, istinat duvarında çatlaklar oluştu.

        Öte yandan parkın yakınındaki yaklaşık 8 metrelik toprak set de alt taraftaki yola doğru kaydı.

        Mahalle sakinlerinden Dursun Karkınçam, 34 yıldır aynı mahallede yaşadığını, bu mevkide birkaç yıldır toprak kayması yaşandığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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