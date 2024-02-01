Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, vatandaş ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 09:05 Güncelleme: 01.02.2024 - 09:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, vatandaş ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, Şirinevler Mahallesi sakinleri ve esnafla bir araya geldi.

        Aydınlıkevler ve Şirinevler mahallelerinde hane ziyareti gerçekleştiren Çetinkaya, "Doğru projeler, doğru kaynak yönetimi ve fikir alışverişiyle Karabük'ümüz altın çağını yaşayacak inşallah. Tüm sıcaklığı, içtenliği ve güler yüzü ile bizleri bağrına basan hemşerilerime yürekten teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Çetinkaya, AK Parti İl Başkanlığında Aydınlıkevler, Kayabaşı ve Karabük mahalleleri başkanlarıyla toplantı da yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Göçmen krizi sürüyor!
        Göçmen krizi sürüyor!
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Sosyal medya kurbanlarının ailelerinden özür diledi
        Sosyal medya kurbanlarının ailelerinden özür diledi
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        Mısır'da bir piramidi granitle kaplayacak restorasyon projesi tartışmaların odağında
        Mısır'da bir piramidi granitle kaplayacak restorasyon projesi tartışmaların odağında
        100 yaşını geçen sağlıklı kişilerde görülen sekiz ortak özellik
        100 yaşını geçen sağlıklı kişilerde görülen sekiz ortak özellik
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!
        Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Almanya'da açılış rekoru
        Almanya'da açılış rekoru
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kripto para düzenlemesi yolda
        Kripto para düzenlemesi yolda

        Benzer Haberler

        Karabük´te dere yatağına düşen inek vinçle kurtarıldı
        Karabük´te dere yatağına düşen inek vinçle kurtarıldı
        Karabük'te dere yatağına düşen inek vinçle kurtarıldı
        Karabük'te dere yatağına düşen inek vinçle kurtarıldı
        Eflani'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Eflani'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Karabük'te polisin çalışmasıyla vatandaşın 640 bin lira dolandırılması önle...
        Karabük'te polisin çalışmasıyla vatandaşın 640 bin lira dolandırılması önle...
        Karabük'te doğal gaz borusu patladı
        Karabük'te doğal gaz borusu patladı
        Toprak kaymasında çocuk parkı ve istinat duvarı zarar gördü
        Toprak kaymasında çocuk parkı ve istinat duvarı zarar gördü