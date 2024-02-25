AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya'dan esnaf ziyareti

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, esnaf ziyaretinde bulundu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında Yeşil Mahalle'de esnafla bir araya geldi.

Burada talep ve istekleri dinleyen Çetinkaya, çaldıkları kapılarda vatandaşın ilgi ve alakasının fevkalade yerinde olduğunu kaydetti.

Çetinkaya, iyi bir yolculuğa çıktıklarını belirterek, "Yeşil Mahalle'de esnafımızla kucaklaştık. Karabük'e, tüm esnafımıza yepyeni nefes olacağız. Karabük, hizmetle ve eserle buluşacak; esnafımızın işi, vatandaşımızın alışverişi bereketlenecek inşallah. Karabük için hızlanma vakti." ifadelerini kullandı.