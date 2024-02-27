İYİ Parti Karabük Belediye Başkan adayı Abdullah Adatepe, basınla buluştu

İYİ Parti Karabük Belediye Başkan adayı Abdullah Adatepe, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Partisinin il başkanlığında düzenlenen buluşmada konuşan Adatepe, İstanbul'da birçok dernekte yöneticilik yaptığını söyledi.

Göreve talip olurken İstanbul'daki birikimini, heyecanını ve azmini Karabük'e getirdiğini belirten Adatepe, "Vizyoner bir insanım. Bir işe başladığım zaman peşini bırakmam. Yarından itibaren çalışmalara başlayacağım. Karabük'ü yönetmeye talibim. Benim için en önemli şey dürüstlüktür. Belediyeyi dürüstlük içinde kendi menfaatlerimi gözetmeden yöneteceğime eminim. Destek veren herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

İYİ Parti Karabük İl Başkanı Recep Yılmaz da İYİ Parti olarak genç, dinamik, vizyoner ve Karabük sevdalısı bir belediye başkanı adayıyla yola çıktıklarını ifade etti.