Karabük'te otomobilin çarptığı yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti

Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde 27 Şubat'ta, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken E.M. (47) idaresindeki 78 DC 003 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan İshak Ö. (83), tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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