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        Karabük'te otomobilin çarptığı yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti

        Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 13:39 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:39
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        Karabük'te otomobilin çarptığı yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti
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        Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde 27 Şubat'ta, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken E.M. (47) idaresindeki 78 DC 003 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan İshak Ö. (83), tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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