Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Karabük'te konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bizler de biliyoruz ki bize saldıran insanlara silahları veren eller, Türkiye'nin her zaman için güçsüz kalması işlerine gelen çevreler olmuştur. Dolayısıyla terörü kaynağında bitirmek için milli güvenliğimizi sağlamak için İHA'sıyla SİHA'sıyla mücadelemiz etkin bir şekilde devam edecek." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Karabük'e gelen Bakan Yumaklı, AK Parti Karabük İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada konuşan Yumaklı, AK Parti olarak 22 yıllık kararlı yürüyüşlerinde her geçen gün motivasyon, heyecan ve coşkularının artığına şahit olduklarını belirterek, "Millet olarak hem birliğimize hem dirliğimize sahip çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımızın her zaman hatırlattığı gibi 'bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya' devam edeceğiz. Bütün amacımız, bütün gayretimiz, gayemiz; vizyonumuzla ve hizmet siyasetimizle istikbalimizi inşa etmektir." diye konuştu.

Yumaklı, Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci yüzyılının son 20 yılında AK Parti hükümetleri olarak sağlıktan altyapıya, ulaşımdan eğitime, ekonomiden tarıma, sanayiye kadar birçok alanda büyük değişimler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Savunma sanayinde yaşanan gelişmelerden bahseden Yumaklı, "Bir dönem milli güvenliğimizi sağlamak adına ihtiyacımız olan bazı savunma malzemelerini almak için başvurduğumuzda bunlar bize verilmemişti, hatta en son bir ülkeden, bizler tarafından çok büyük fedakarca çalışma sonucu oluşturulmuş olan insansız hava aracının kamerasını bize vermemişlerdi ama biz onların çok daha iyisini yaptık. Bütün dünyaya şu anda o bir numara kalitede, çok üstün vasıflara sahip o kameraları artık ihraç edecek duruma geldik." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, geçen günlerde test uçuşu gerçekleştirilen yeni nesil savaş uçağı KAAN'ın bu alanda gelinen noktayı gözler önüne serdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Beşinci nesil savaş uçağı. Yani bütün dünyada dengeleri değiştireceği artık herkes tarafından kabul edilmiş vaziyette. En önemlisi de neden eleştirildiğini bir türlü anlamadığım, birçok gencimizin, birçok geleceğin yöneticileri, siyasetçileri, iş adamları belki de geleceğin astronotlarına ilham kaynağı olacak bu cesaret, bu faaliyet, bu fedakarlık çok anlamsız bir şekilde kötülenmeye çalışıldı ancak bizim bu tür şeyler umurumuzda bile değil."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim Türk insanının çok daha iyilere layık olduğunu söylediğini aktaran Yumaklı, bu sözü Türkiye'nin ilerlemesine, gelişmesine dair gecesini gündüzüne katarak çalışan bir Cumhurbaşkanı ve onun ekibi olarak benimseyerek bu yolda çalışmaya azmettiklerini kaydetti.

- "İHA'sıyla SİHA'sıyla mücadelemiz etkin bir şekilde devam edecek"

Yumaklı, terörle mücadeleye değinerek, "Bizler de biliyoruz ki bize saldıran insanlara silahları veren eller, Türkiye'nin her zaman için güçsüz kalması işlerine gelen çevreler olmuştur. Dolayısıyla terörü kaynağında bitirmek için milli güvenliğimizi sağlamak için İHA'sıyla SİHA'sıyla mücadelemiz etkin bir şekilde devam edecek. Bu mücadelemizde milletimiz de aynı kararlılıkta siyasette desteğini vermekte. Terör uzantılı siyasete moral ve destek verenlere kapısını kapatmış durumda." şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin ikinci yüzyılı için büyük yürüyüş ve inşa sürecinin başladığını her fırsatta dile getirdiklerini belirterek, "Belediyecilikte de gerçek belediyecilik anlayışıyla artık yeni çığırlar açmanın zamanının geldiğini hepimiz biliyoruz. AK Parti belediyeleri inşallah 31 Mart seçimlerinde gerçek belediyecilik vizyonuyla bunun startını verecek." dedi.

Memleket işinin, gönül ve vizyon işi olduğunu hep söylediklerini, "bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldiklerini" ve bunun gereği olarak da gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun ekibi olarak mücadelelerine devam ettiklerini anlatan Yumaklı, "AK Parti Belediye Başkan adayımız Özkan Çetinkaya, Karabük'ü bilen, dinamik ve vizyoner bir kardeşim. Türkiye'nin en genç il belediye başkan adayı ancak bugün konuşurken o kendisini bu şekilde değil de - tamam olabilir, böyle bir şey var ama - en çok çalışan, en çok proje üreten, bulunduğu ile en çok katkı veren bir belediye başkanı olarak anılmayı hedeflediğini söyledi. Bu da hakikaten gurur verici." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, Bakanlık olarak Karabük'e son 21 yılda bugünün reel değerleriyle 8,2 milyar liralık yatırım ve destek yapıldığını, tarımsal desteklerin tutarının da 10 katına çıktığını bildirdi.

Konuşmasının sonunda yarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu anımsatan Yumaklı, tüm kadınların gününü tebrik etti.

Bakan Yumaklı'ya AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya eşlik etti.

Yumaklı, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Günü programı ile sektör paydaşları toplantısına katıldı.