Eflani'de samanlık yangını söndürüldü
Karabük'ün Eflani ilçesinde samanlık yandı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde samanlık yandı.
Çal köyünde Halis Terzi'ye ait içi dolu samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, Eflani Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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