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        Karabük'te kumar oynayan 2 kişiye 12 bin 850 lira ceza

        Karabük'te kumar oynadığı belirlenen 2 kişiye toplam 12 bin 850 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 18:56 Güncelleme: 17.03.2024 - 18:56
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        Karabük'te kumar oynayan 2 kişiye 12 bin 850 lira ceza
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        Karabük'te kumar oynadığı belirlenen 2 kişiye toplam 12 bin 850 lira idari para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti.

        Kumarı oynattığı belirlenen S.K. hakkında işlem yapan ekipler, oynayan 2 kişiye toplamda 12 bin 850 lira idari para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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