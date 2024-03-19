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        Karabük'te otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı

        Karabük'te otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 12:52 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:52
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        Karabük'te otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı
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        Karabük'te otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Ergenekon Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde minibüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan M.K'ye (22), M.A.P. idaresindeki 78 BK 136 plakalı otomobil çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle metrelerce yükseğe savrulduktan sonra yola düşen genç ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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