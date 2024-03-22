Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Karabük mitinginde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur. Sırtlarında yumurta küfesi olmayanlar diledikleri gibi atıp tutabilirler." dedi.

Erdoğan, partisinin Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde düzenlenen mitinginde, vatandaşlara hitap etti.

Osmanlı'ya nice devlet adamı yetiştiren şairleri ve yazarlarıyla nam salmış Karabük'te olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, "Bu sefer arayı biraz açtık galiba. Karabük'ü özlemişiz, sanki Karabük'te 'eccük' bizi özlemiş gibi." ifadesini kullandı.

Alanda 46 bin Karabüklü bulunduğu bilgisini aldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ne demektir, 31 Mart akşamı inşallah Karabük'te zaferi beraber kutlayacağız. Karabük, Cumhuriyet'imizin yurdu demir ağlarla örme, bu hedefin ilk meyvelerinden biri olarak milletimizin gıpta ettiği bir iftihar tablosudur." açıklamasında bulundu. Demir yollarının sadece ulaşım ağından, demir çelik fabrikalarının sadece bir tesisten ibaret olmadığının, aynı zamanda "koskoca" bir şehri doğurabildiğini, bunun da en güzel ispatının Karabük olduğunu belirten Erdoğan, Karabük'ün 13 haneli bir köyden bugünkü "modern şehre" dönüşümünün Cumhuriyet'in kazanımlarından biri olduğunu söyledi.

Karabük'ün, Türkiye sanayisinin de "can damarları" arasında yer aldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Şehrimiz fabrikalar yapan fabrikasıyla, ekonomimize eşsiz katkılar sunuyor. Karabük'e hizmet etmek, Gazi Mustafa Kemal'in mirası olan bu şehri Türkiye Yüzyılı'nda daha da ileri götürmek bizim için aynı zamanda bir vefa meselesidir. Ne diyor Karabük türküsünde, bakayım siz de bilecek misiniz? 'Çuha yelek ekli olur, çirkin seven dertli olur. Seversen, güzel sev, güzel merhametli olur.' Karabük hem güzel hem merhametli bir şehir olarak varlığıyla ülkemiz ve milletimiz için rahmettir."

- "Çok daha yüksek oy oranlarıyla yanımızda olacağınıza inanıyorum" Karabük'ün geçtiğimiz mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 62'yi aşan, cumhurbaşkanlığında ise yüzde 64'e varan oranlarda destek verdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, verdiği destek için vatandaşlara teşekkür etti. Karabük'ün 31 Mart'ta sandıkta çok daha yüksek oy oranlarıyla yanlarında olacağına inandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerin sevgisine, vefasına, kardeşliğine layık olabilmek için bizler de daha çok çalışacağız. Ben Cumhurbaşkanı olarak ekibimle çok çalışacağım ve yerel yönetimlerle el ele vereceğiz. Allah'ın izniyle Karabük'ü çok daha farklı bir yere taşıyacağız. İşçisiyle, esnafıyla, üreticisiyle, emeklisiyle, öğrencisiyle bu şehirde yaşayan her bir kardeşimin üzerimizde hakkı var. Bunları ödemekle mükellefiz." diye konuştu.

- "Şehirlerimizin süratle depreme hazırlanmaları gerekiyor" "Bilhassa çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur. Sırtlarında yumurta küfesi olmayanlar diledikleri gibi atıp tutabilirler." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Bunlar meydanlarda söz verip göreve gelince unutmayı iyi bilirler. Biz ise bir şeyi söylediğimiz zaman yapmakla mesulüz. Bunun için önce tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Ondan sonra da çıkıp sözümüzü söyleyeceğiz. Aksi takdirde ötekilerden bir farkımız kalmaz. Ülkemizin son 10 yıldır yaşadığı badireleri biliyorsunuz. Hepsinin üzerine bir de asrın felaketi 6 Şubat depremleri bindi. Depremin ekonomimize getirdiği ilave fatura 104 milyar dolardır. Sadece bu yıl için deprem bölgesine bir trilyon liradan fazla kaynak aktardık. İstanbul başta olmak üzere risk altındaki şehirlerimizin süratle depreme hazırlanmaları gerekiyor. Önümüzdeki en büyük problem olan enflasyon Allah'ın izniyle yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başladığında bunların hepsi için daha geniş bir hareket alanına sahip olacağız. İşte o zaman ülkenin imkanlarını, milletimizin tüm kesimlerine yansıtarak son dönemde yaşanan refah kayıtlarını fazlasıyla telafi edeceğiz."

Türkiye'yi geçen 21 yılda nasıl 3 kat büyüttülerse, önümüzdeki dönemde de 2 kat daha büyüterek bunu başaracaklarını ifade eden Erdoğan, azimle ve sabırla çalışarak üstesinden gelemeyecekleri hiçbir meselenin olmadığını kaydetti. Erdoğan, konuşması sırasında "Tayyip Dede" diye bağıran bir çocuğa, "Tayyip Deden sevsin seni" diye yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Yeter ki aramıza bozguncuları, fitne tüccarlarını sokmayalım. Gerisi sadece vakit ve planlama meselesidir. Karabük'ün her mücadelemiz gibi bu zorlu süreçte de yanımızda yer alacağına inanıyorum. Öyleyse buradan öyle bir ses verin ki yukarıda Karadeniz, aşağıda Bolu Dağı'na kadar duymayan kalmasın. Karabük, emeğin, alın terinin şehri Karabük, Çanakkale kahramanı 42. Alay'ın şehri Karabük. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız, 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Karabük'le birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Allah sizden razı olsun. Şu mübarek günlerde verilen sözler çok daha önemli."