Valiler Yavuz ve Taşolar, trafik kazasında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti

Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 2 polis memurunu Karabük'te tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkiindeki kazada yaralanarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan trafik polisleri Dursun G. ve Bahattin K'yi ziyaret eden Yavuz ve Taşolar, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Yavuz, ziyaretin ardından gazetecilere, İstanbul-Samsun kara yolunda meydana gelen kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si polis 3 kişinin yaralandığını hatırlattı.