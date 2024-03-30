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        Valiler Yavuz ve Taşolar, trafik kazasında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 2 polis memurunu Karabük'te tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 14:48 Güncelleme: 30.03.2024 - 14:48
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        Valiler Yavuz ve Taşolar, trafik kazasında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti
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        Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 2 polis memurunu Karabük'te tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

        İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkiindeki kazada yaralanarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan trafik polisleri Dursun G. ve Bahattin K'yi ziyaret eden Yavuz ve Taşolar, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Vali Yavuz, ziyaretin ardından gazetecilere, İstanbul-Samsun kara yolunda meydana gelen kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si polis 3 kişinin yaralandığını hatırlattı.

        Polis memurlarının tedavilerinin sürdüğünü aktaran Yavuz, "Polis memurumuz Dursun'un durumu iyi. Bahattin polis memurumuzun da operasyonu devam ediyor. Arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyor. Polis memurlarımızı inşallah Allah evlatlarına bağışlar. İki polis memurumuz da bizlere emanet. Bahattin polisimizin ihtimaller dahilinde Ankara'ya sevk durumu söz konusu olabilir." diye konuştu.

        Yavuz, kara yolunda ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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