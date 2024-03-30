Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Eskipazar Açık Cezaevi Müdürlüğü'nden firar eden ve hakkında kasten yaralama suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan U.M.Y'yi yakaladı.

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