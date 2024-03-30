Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli tutuklandı
Karabük'te çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.
Karabük'te çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Eskipazar Açık Cezaevi Müdürlüğü'nden firar eden ve hakkında kasten yaralama suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan U.M.Y'yi yakaladı.
Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri de 22-29 Mart tarihlerinde çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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