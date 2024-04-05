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        Karabük'te dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Karabük'te, Ramazan Bayramı öncesi dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:59 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:59
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        Karabük'te dron destekli trafik denetimi yapıldı
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        Karabük'te, Ramazan Bayramı öncesi dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Karabük-Safranbolu kara yolunda dron destekli trafik denetimi yapan ekipler, sürücülerin evraklarını kontrol etti.

        Denetimde sürücüler, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında da bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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