Karabük'te dron destekli trafik denetimi yapıldı
Karabük'te, Ramazan Bayramı öncesi dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Karabük'te, Ramazan Bayramı öncesi dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Karabük-Safranbolu kara yolunda dron destekli trafik denetimi yapan ekipler, sürücülerin evraklarını kontrol etti.
Denetimde sürücüler, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında da bilgilendirildi.
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