Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, mazbatasını aldı

Daha sonra belediyeye giderek personelle tokalaşan Karakaş, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt'ın hediye ettiği Kur'an-ı Kerim'i ve Türk bayrağını öperek göreve başladı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile Yenice Adliyesine gelen Karakaş, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Müdürü İlker Türkmen'den aldı.

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