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        Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, mazbatasını aldı

        AK Parti'den Yenice Belediye Başkanı seçilen Şekip Sertaş Karakaş, mazbatasını alarak göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 19:32 Güncelleme: 05.04.2024 - 19:32
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        Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, mazbatasını aldı
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        AK Parti'den Yenice Belediye Başkanı seçilen Şekip Sertaş Karakaş, mazbatasını alarak göreve başladı.

        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile Yenice Adliyesine gelen Karakaş, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Müdürü İlker Türkmen'den aldı.

        Daha sonra belediyeye giderek personelle tokalaşan Karakaş, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt'ın hediye ettiği Kur'an-ı Kerim'i ve Türk bayrağını öperek göreve başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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