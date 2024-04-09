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        Vali Yavuz'dan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bayram ziyareti

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, eşi Süreyya Yavuz ile Ramazan Bayramı dolayısıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek hastalar, hasta yakınları ve personelin bayramını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 15:40 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:40
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        Vali Yavuz'dan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bayram ziyareti
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        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, eşi Süreyya Yavuz ile Ramazan Bayramı dolayısıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek hastalar, hasta yakınları ve personelin bayramını kutladı.

        Hastaları, odalarında ziyaret eden Yavuz ve eşi, geçmiş olsun dileklerini iletip tüm hastalara acil şifalar dilediler.

        Hastaların durumu hakkında İl Sağlık Müdürü İsmail Kara ve Hastane Başhekimi Erkan Doğan'dan bilgi alan Yavuz, hasta yakınları ile de bir süre sohbet ederek bayramlarını kutladı.

        Son olarak hastane çalışanlarıyla bayramlaşan Yavuz, tüm personele görevlerinde kolaylıklar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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