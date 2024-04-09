Vali Yavuz'dan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bayram ziyareti
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, eşi Süreyya Yavuz ile Ramazan Bayramı dolayısıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek hastalar, hasta yakınları ve personelin bayramını kutladı.
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, eşi Süreyya Yavuz ile Ramazan Bayramı dolayısıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek hastalar, hasta yakınları ve personelin bayramını kutladı.
Hastaları, odalarında ziyaret eden Yavuz ve eşi, geçmiş olsun dileklerini iletip tüm hastalara acil şifalar dilediler.
Hastaların durumu hakkında İl Sağlık Müdürü İsmail Kara ve Hastane Başhekimi Erkan Doğan'dan bilgi alan Yavuz, hasta yakınları ile de bir süre sohbet ederek bayramlarını kutladı.
Son olarak hastane çalışanlarıyla bayramlaşan Yavuz, tüm personele görevlerinde kolaylıklar diledi.
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