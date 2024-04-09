Karabük'te kontrolden çıkarak tarlaya giren otomobildeki 2 kişi yaralandı
Karabük'te kontrolden çıkarak tarlaya giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Karabük'te kontrolden çıkarak tarlaya giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.
A.Ç. idaresindeki 78 BE 118 plakalı otomobil, Belenköy TOKİ konutları mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya girdi. Kazada, sürücü ile yanındaki B.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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