AK Parti Karabük Teşkilatı bayramlaştı

AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nda, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Parti binası önünde yapılan programda konuşan AK Parti Milletvekili Cem Şahin, 31 Mart'ta ilk bayramı, bugün ise ikinci bayramı yaşadıklarını söyledi.

Karabük için hayırlı bir 5 yıl yaşatacaklarını belirten Şahin, "Özkan başkanımızla çok hayırlı ve güzel işler yapmayı Rabb'im bize nasip edecek." dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da halkın birlik ve beraberlik içinde kendilerine büyük güven gösterdiğini dile getirerek, "Karabük, seçimlerde ciddi başarı elde etti. Şimdi bize düşen, bu siyasi başarıyı toplumsal başarıya ve hizmete dönüştürme zamanıdır. İnşallah sizlerin güvenini boşa çıkarmayacağız." şeklinde konuştu.