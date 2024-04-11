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        Karabük'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 09:08 Güncelleme: 11.04.2024 - 09:08
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        Karabük'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        H.D. idaresindeki 78 SV 419 plakalı otomobil, Gayza köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekibinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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